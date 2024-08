Assalto con il coltello a Solingen | si costituisce il vero attentatore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Poco più di 24 ore dopo l’attacco con, che ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove, un giovane siriano di 26 anni si è presentato alla polizia, confessando di essere l’autore del crimine. Secondo quanto riportato, l’uomo si è avvicinato agli agenti sotto la pioggia, ancora coperto di sangue, dichiarando: “Sono io quello che state cercando”. Leggi anche: Telegram: arrestato in Francia il fondatore Pavel Durov Questo è accaduto poco dopo le 23, in un contesto in cui la polizia aveva già fermato un altro sospetto, un siriano di 36 anni, dopo aver fatto irruzione in un centro per richiedenti asilo. Tuttavia, il ministro degli Interni della Nordreno-Vestfalia, Herbert Reul, ha dichiarato poco prima di mezzanotte che l’uomo arrestato in precedenza non era “quello che avevamo nel mirino fin dall’inizio”.