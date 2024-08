Treviglio tre rapine in tre giorni | identificati due minorenni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 agosto 2024). Due, uno di 15 anni e l’altro di 14, presunti autori di trein trenel mese di giugno 2024, sono stati individuati dai carabinieri della compagnia di. Il primo si era reso responsabile, in concorso con il secondo, di due, quelle del 10 e dell’11 giugno, rispettivamente in via Tasso e in via De Gasperi, mentre il 14enne si era reso responsabile della rapina del 9 giugno in piazza Setti, commessa da solo. I fatti Nella serata del 9 giugno, il papà di un adolescente di 13 anni aveva denunciato il tentativo di rapina subito dal figlio minore nel pomeriggio dello stesso giorno: il ragazzo si trovava in piazza Setti ain compagnia di un coetaneo, quando è stato avvicinato da un giovane di origini nordafricane a lui sconosciuto che pretendeva un euro e, dopo aver ricevuto risposta negativa, lo aveva colpito ripetutamente al volto.