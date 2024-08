Tor Bella Monaca Due giovani fermati | sequestrati contanti e hashish

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) I Carabinieri arrestano un 19enne e un 21enne in via Santa Rita da Cascia trovati con denaro e droga. ROMA NOTIZIE – CRONACA DI ROMA In via Santa Rita da Cascia, a Tor, i Carabinieri hanno fermato dueromani, un 19enne e un 21enne, che camminavano a piedi e avevano attirato l’attenzione dei militari per il loro atteggiamento sospetto. Durante il controllo, il più giovane è stato trovato in possesso di 16.800 euro in, mentre l’altro portava con sé 4,52 grammi di. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di ulteriori 1.950 euro e 2 grammi di, sempre a carico del 19enne. Il denaro è stato sequestrato poiché ritenuto provento di attività illecite precedenti.