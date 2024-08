Rubate quattro tonnellate di uva nel foggiano Denuncia di Coldiretti Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 24 agosto 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Ennesimo furto di 40 quintali di uva quando la vendemmia nelè ormai alle porte, con la criminalità anche spicciola che rende difficile la quotidianità degli imprenditori in campagna, con i raid che sono un fenomeno ormai senza soluzione di continuità da anni e costringono gli agricoltori a vigilare di notte, ma gli episodi si stanno registrando anche in pieno giorno. Laè di, alla notizia del furto di un quantitativo ingente di uva a San Severo in provincia di Foggia, dove nei giorni scorsi sono stati selvaggiamente tagliati i tiranti di un tendone di uva ai danni di un altro giovane agricoltore.