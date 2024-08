Prima vittoria Inter Darmian e Calhanogli piegano il Lecce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – Ritorno vincente tra le mura di San Siro per l'di Simone Inzaghi, che vince per 2-0 sule conquista il primo successo del suo campionato dopo il pareggio per 2-2 nell'esordio stagionale in trasferta contro il Genoa. Altra sconfitta, invece, per ildi Luca Gotti, che dopo il 4-0 casalingo contro l'Atalanta deve arrendersi ad un'nel complesso dimostratasi superiore. Le reti, una per tempo, siglate in apertura di gara dae su calcio di rigore da Calhanoglu. Bastano infatti cinque minuti all'per trovare la rete del vantaggio, grazie al cross dalla sinistra di Dimarco spizzato bene da Taremi per la testata vincente di. Gara da subito in discesa per i nerazzurri, che colpiscono a freddo ilcontinuando così ad attaccare alla ricerca del secondo gol.