Oms | Il vaiolo delle scimmie si può fermare ecco come Ma l' Italia non lo teme | pochi vaccini e misure standard

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 24 agosto 2024) "Voglio essere chiaro: questa nuova epidemia di Mpox", cosiddetto, "può essere controllata e fermata. Per riuscirci è necessaria un'azione concertata tra agenzie internazionali e partner nazionali e locali, società civile, ricercatori e produttori e Stati. Il nostro approccio deve rispettare i principi di equità, solidarietà globale, responsabilizzazione della comunità, diritti umani e coordinamento tra i settori". A fare il punto agli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulla situazione e sullein cantiere per fronteggiare la nuova emergenza Mpox, è stato il direttore generale dell'agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Segui su affarni.it