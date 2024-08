Musk con Space X riporterà a terra i due astronauti bloccati su Iss | l’imbarazzo di Boeing

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Washington, 24 agosto 2024 –X di Elondarà ‘un passaggio’ ai dueamericanidal 5 di giugno sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)., colosso mondiale e partner storico delle missioni della Nasa, avrà dunque bisogno del suo rivale “emergente” per far tornare sulla(nel 2025) Butch Wilmore e Suni Williams. I problemi tecnici della Starliner, la nuova navicella sviluppata da, con massicci investimenti, per trasportare equipaggi in orbita, diventano oggi l’emblema del “grande imbarazzo”, hanno sottolineato Oltreoceano numerosi commentatori. “Un’azienda storica che ha bisogno dell’aiuto di Elon(praticamente un “parvenu” dell’aerospaziale) non può certo essere una notizia gradita a Crystal City” (Virginia), sede delle prime tre divisioni di, uno dei maggiori produttori aerospaziali del mondo.