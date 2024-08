Le aziende di Trump stanno incassando milioni di dollari dalle campagne politiche repubblicane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Verso la fine dell’anno scorso, l’ex presidente Donaldha annunciato il suo appoggio al proprietario di una concessionaria di automobili Bernie Moreno per il seggio al Senato dell’Ohio, privilegiando un candidato inesperto che non aveva mai ricoperto una carica pubblica rispetto ad altri repubblicani più in vista. Due giorni dopo, la campagna di Moreno ha speso circa 17.000al resort dia Mar-a-Lago, per poi spendere altri 79.000il mese successivo, diventando uno dei maggiori spendaccioni politici del club della Florida. Non era il solo.