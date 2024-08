J K Rowling colpisce ancora Imane Khelif | Le serve più tempo per truccarsi che per fare il test del Dna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 agosto 2024) “È importante sottolineare che lanciare una campagna di pubbliche relazioni e applicare strati di trucco spesso richiede molto piùe impegno rispetto alla semplice pubblicazione dei risultati di undel DNA”: nuovo tweet velenosissimo della scrittrice JKsulla pugile interesex algerina. L’ultimo messaggio su X, il più perfido di tutti Dopo che l’avvocato dellaha annunciato di aver sporto querela anche contro l’autrice di Harry Potter (oltre che contro Trump e Musk) per i suoi commenti “discriminatori”,ha cancellato 27 post su X, per poi scriverne uno perfidissimo in queste ore. Insomma, visto che la pugile intersex ha sempre rifiutato di sottoporsi aldel Dna, la battuta ha riguardato l’operazione di ritocco estetico, che per lahanno sicuramente comportato delle lunghe sedute di trucco e “parrucco”.