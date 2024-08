Inter-Lecce 2-0 tutto facile per i campioni d’Italia! Calhanoglu chiude

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Termina sul punteggio di 2-0, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-0. RIENTRO CONVINTO –per ialla prima stagionale a San Siro. Davanti a poco più di 70.000 tifosi, l’nel secondo tempo rientra al meglio e già al 49? sfiora il gol del 2-0: bellissima azione con Nicolò Barella che serve Marcus Thuram con una palla morbida, il francese ci prova al volo col piattone e la sua conclusione esce di un soffio. Altra grandissima occasione, poi, al 54?, quando Mehdi Taremi anticipa Falcone in uscita, prova la conclusione dopo aver protetto la palla, ribattuta, sulla respinta ci prova poi Marcus Thuram trovando un altro rimpallo della difesa del, in grado di salvare incredibilmente il gol del raddoppio dell’