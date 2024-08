Imprenditore muore in un incidente in scooter contro il parapetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Longiano (Cesena), 25 agosto 2024 –mortale stamattina, poco dopo le 11, sulla via Emilia, nel tratto in cui la statale 9 attraversa il territorio di Ponte Ospedaletto, frazione del Comune di Longiano. Ha perso la vita Gilberto Morelli, 64 anni, residente a Budrio di Longiano in via Matteotti, titolare di un’impresa edile e sposato con Arianna, due figli, Christopher e Joy. Stava percorrendo la via Emilia in sella alla sua moto Yamaha X Max 250, con direzione Cesena-Savignano sul Rubicone. Probabilmente era partito da pochi minuti da casa sua quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Longiano, ha sbandato, ha perso illlo della sua moto, è finitoundi un fosso sotto il quale è rimasto il casco, cadendo rovinosamente sull’asfalto.