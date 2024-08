Gallinari in Serie B? L’ex Milwaukee Bucks si sta allenando con Treviglio ma il futuro è in Nba | L’Italia? Ho altri piani per ora

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Danilosi stacon una squadra diB. Dopo la negativa parentesi preolimpica con l’Italbasket conclusa con la sconfitta in semifinale a San Juan contro la Lituania, il cestista exsi è aggregato alla preparazione estiva delBrianza Basket, squadra di terzanazionale. Al PalaFacchetti,sta preparando la sua nuova stagione in attesa di quella che molto probabilmente sarà la sua ultima esperienza in Nba: “L’obiettivo è stare lì anche la prossima stagione, c’è ancora tempo per il mercato. Può succedere tutto in qualsiasi momento. Non è ancora il mio momento, ci sonofree agent e si decide più avanti. Potrebbe essere ovunque, purché sia un club competitivo” ha detto a La Repubblica.