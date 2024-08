Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte | Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della Bundesliga. Tutto pronto per il via al campionato tedesco, che è già ripartito nella serata di ieri con il Leverkusen subito protagonista e vincente. Tra leche puntano a giocare un ruolo importante in questo campionato ci sono sicuramente anche gli uomini di Nuri Sahin, che si presentano con diverse novità in questa nuova stagione. Di fronte, subito una squadra ostica, che parte come sempre con l’obiettivo di confermare un piazzamento europeo, e con le potenzialità per fare molto bene. Di seguito le scelte dei due allenatori.: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Brandt, Gross, Sabitzer, Malen, Can, Sule, Ryerson, Adeyemi.: Trapp, Theate, Koch, Marmoush, Chaibi, Ekitikè, Kristensen, Skhiri, Laon, Gotze, Tuta.