Festa con dj-set all' hotel dei superstiti del Bayesian | si scatena l' indignazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Una, con tanto di dj set, sarebbe stata organizzata nell'in Sicilia in cui soggiornano idel, lo yacht affondato nella notte tra il 18 e il 19 agosto al largo di Porticello, in provincia di Palermo. E la notizia, riportata dal Giornale di Sicilia, ha subitoto un'enorme ondata di. Il party sarebbe in programma questa sera, sabato 24 agosto, e si chiamerebbe "Tropicana". All'esibizione della band Skruscio, poi, dovrebbe far seguito un dj-set con quattro artisti alla consolle. Un evento letterario programmato sempre nella stessa struttura, invece, sarebbe stato annullato per rispetto delle persone che hanno perso i propri cari nella tragedia del