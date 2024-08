Dumfries già bocciato alla seconda? Inter-Lecce diventa segnale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Denzelsta per rimanere per lavolta consecutiva in panchina in questo inizio di stagione. Sembra già una bocciatura in, c’è un fattore che conta ed è importante per Simone Inzaghi. FUORI – Denzelsta vivendo un inizio di stagione pessimo. Per lo meno quella è la sensazione, perché è passata appena una partita e sarebbe sbagliato dare un giudizio definitivo. Simone Inzaghi comunque continua a mandargli segnali piuttosto preoccupanti edè l’ennesimo: l’olandese farà nuovamente panchina a Matteo Darmian. Dal primo minuto per lavolta consecutiva inizierà l’italiano, mentre l’ex PSV Eindhoven rimarrà fuori con la speranza di entrare nel secondo tempo. BOCCIATURA? – L’estate dinon è stata facile.