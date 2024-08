De Canio | Inter una sicurezza alle spalle! Antagoniste? Un solo nome

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) L’, dopo il pari a Marassi con il Genoa, si appresta al primo impegno stagionale a San Siro dove sabatoore 20.45 arriverà il Lecce di Gotti. Luigi Devenuto a Radio Sportiva, parla dei Campioni d’Italia di Inzaghi e delle principaliSTORIA – L’è Campione d’Italia in carica ma ovviamente l’ambizione di Simone Inzaghi non si ferma al ventesimo scudetto e alla seconda stella. Secondo Luigi De, la società nerazzurra ha ottime chance di poter rivincere: «Chiaro che la società ha una storia in questa direzione, una società abituata a vincere con un ambiente tutto abituato alla vittoria. L’per distacco negli ultimi cinque anni è stata la squadra più forte, ha vinto l’anno scorso ma ha la struttura per potersi ripetere proprio perché c’è una storiaspche le dà questae questa sostanza».