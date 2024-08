Belen Rodriguez torna al lavoro tra TV e novità Annuncia | sta arrivando di tutto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024)in ufficio. Dopo le vacanza riparte alla grande e si espone sui suoi nuovi progettidopo una meravigliosa vacanza trascorsa con i suoi familiari e i figli, stando sul piccolo schermo. La nota showgirl è conduttrice infatti sarà al timone di ben due programmi televisivi sul Nove e su Real Time. Lanelle ultime ore éta sui social per parlare dei suoi nuovi progetti dichiarando: “Torniamo in ufficio. Bisogna imparare alla lettera questi amori incasinati. Un po’ come tutti dall’altronde”. LEGGI ANCHE: Diandra e Valerio, la segnalazione sulla prima coppia di Temptation Island: scattate le corna? Ecco cosa é emerso dai socialsi dividerà nei prossimi mesi tra televisione ed altri progetti che riguardano i suoi brand. Stanno per arrivare grandied é proprio la showgirl a rivelarlo nel suo ultimo post Instagram.