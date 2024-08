Bayesian colpito da un downburst | cos' è il fenomeno che ha affondato lo yacht

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 agosto 2024) Gli investigatori sono al lavoro per mettere insieme i pezzi e capire che cosa è successo veramente all'alba di lunedì 19 agosto, quando il super-veliero battente bandiera ingleseè colato a picco al largo di Palermo. L'inchiesta, al momento, è a carico di ignoti per naufragio e omicidio colposo plurimo, ma il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, non nasconde la possibilità di "sviluppi imprevedibili". La conferenza stampa convocata in Procura a distanza di sei giorni dal naufragio del veliero, costato la vita a sette persone (tra cui il miliardario britannico Mike Lynch e la figlia Hannah), serve prima di tutto per rompere il muro di incomunicabilità tra inquirenti e stampa. A seguire arrivano le prime certezze su quanto accaduto nella rada di Porticello, che spazzano via giorni di indiscrezioni non confermate.