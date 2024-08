Attacco a colpi di coltello durante una festa cittadina in Germania | tre morti e otto feriti È stato un attentato terroristico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Il dispiegamento di forze è enorme a Solingen, in, per trovare l’uomo che nella serata di ieri, 23 agosto, ha ucciso a coltellate tre persone e ne ha ferite altre, di cui cinque in modo grave. Per le autorità si è trattato di un. L’re ha agitole celebrazioni del 650esimo anniversario della nascita della città tedesca. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 21.30, ha attaccato la folla che si era radunata in piazza e, dopo averto a caso 11 persone adi, si è dileguato, approfittando della confusione generale. Per le ricerche del sospettato, in queste ore, sono state impiegate decine di mezzi della polizia, tra cui anche un elicottero, ma i dettagli in mano agli inquirenti sono pochi.