Arianna Meloni | Io e Lollobrigida non stiamo più insieme ma il progetto politico continua

(Di sabato 24 agosto 2024)e Francescosi sono lasciati. A raccontare la separazione dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste è la stessa sorella della premier Giorgia. "Sì è vero, nonpiùda un po' - spiega, responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Il Foglio -. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. E' una persona solida, onesta e con una grande preparazione. Il nostrova avanti. I nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l'amore è un'altra cosa. L'affetto e la stima rimangono intatti. Per ora è così. E visto che sono affari nostri e ci sono tante persone che amiamo in mezzo, la finirei qui con la curiosità morbosa.