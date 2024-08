Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024)DEL 23 AGOSTOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. UN VEICOLO IN PANNE VIENE SEGNALATO SULL’A1-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI. PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.