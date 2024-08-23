Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 09:15 (Di venerdì 23 agosto 2024) Viabilità DEL 23 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. UN VEICOLO IN PANNE VIENE SEGNALATO SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI. PER QUANTO CONCERNE INVECE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO AL 25 AGOSTO IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:45 - A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. UN VEICOLO IN PANNE VIENE SEGNALATO SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 08:15 - ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI. RITARDI FINO 35 MINUTI. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO SI PRESENTE TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. APRIAMO ADESSO LA PAGINA DEI TRASPORTI, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA PER UN GUASTO NEI PRESSI DI CASSINO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-08-2024 ore 07:30 - A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. RITARDI FINO 35 MINUTI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. romadailynews
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