US Open 2024 l’accoppiata Medvedev-Alcaraz un possibile esame severo per l’anca e il fisico di Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un percorso in salita. Non è stato particolarmente favorevole per Jannikil sorteggio del tabellone degli US. L’altoatesino, testa di serie n.1, ha visto replicarsi quanto era già accaduto a Wimbledon, ovvero l’eventuale incrocio nei quarti di finale contro Dannil(n.5 del mondo) e nelle semifinali l’atteso confronto con Carlos. Sull’erba di Church Road si sa come sia andata a finire, con l’affermazione del russo in cinque set e unsull’orlo del ritiro per un problema di salute chiaro, forse anche un po’ condizionato da quanto poi abbiamo saputo un paio di giorni fa in merito al suo test positivo al doping a Indian Wells. Da questo punto di vista, Jannik ha dimostrato un grande forza mentale nel gestire la situazione, ottenendo comunque grandi risultati.