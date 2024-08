Taglio dei pini in campo gli avvocati Gli ambientalisti ‘diffidano’ il Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Le associazioni ambientaliste di Rimini passano al contrattacco e inviano a Palazzo Mancini una diffida legale contro l’abbattimento deidi via del Giglio. Insomma si passa alle carte bollate. "Non era inevitabile ildei– dicono in una nota gli–, come sostiene la sindaca Foronchi, per il rifacimento della via con ildi tutte le sue 78 alberature, sane e mature, in grado di fornire per 12 mesi all’anno e molti decenni ancora benefici insostituibili a residenti e cittadini. I nuovi alberelli promessi non potranno mai garantire almeno per 30/40 anni i benefici deiche ha scelto di abbattere, in primis la protezione contro le ondate di calore estivo.