Stellantis nei guai Urso dà ultimatum | Faccia la sua parte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha lanciato un, il gigante automobilistico guidato da Carlos Tavares, durante il Meeting di Rimini. Come portavoce del governo Meloni, ha chiesto risposte all’azienda e di chiarire i piani di produzione e gli investimenti in Italia. Le richieste del governo si fanno pressanti, soprattutto in vista degli impegni presi dall’azienda, che, secondo, non sono stati rispettati. L’attacco di: “deve rispondere” Durante il Meeting di Rimini, Adolfoha chiesto con fermezza chechiarisca i suoi piani per il futuro della produzione automobilistica in Italia. Il ministro ha ricordato che Tavares aveva promesso la produzione di un milione di veicoli in Italia, ma ora è il momento di capire come e in quali stabilimenti l’azienda intende realizzare questo obiettivo.