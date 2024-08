Scuola Codacons | Aumenti del 15% Spesa fino a 1300 euro a studente I consigli per risparmiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 – Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, per le famiglie italiane si profila l’ormai consueta “stangata” di settembre. È ila lanciare l’allarme, fornendo i dati ufficiali sul caro-e sulle spese che i genitori dovranno affrontare per l'acquisto di libri e materiali scolastici. Secondo le stime dell’associazione a tutela dei consumatori, tra quaderni, zaini, diari, cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari, il costo complessivo per l'anno scolastico 2024 – 2025 può arrivarea 1.300per. Una cifra elevata che mette a dura prova le finanze di molte famiglie italiane. Rincari soprattutto per i marchi griffati Il panorama dell’offerta scolastica è estremamente variegato, con una vasta gamma di marche e prezzi.