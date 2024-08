Scambio Napoli-Roma | spunta una trattativa a sorpresa nelle ultime ore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)unaore, che porterebbe ad unoinaspettato fra. Ilpotrebbe regalare grandi colpi in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club azzurro dovrà ancora fare tanto: manca ancora infatti un attaccante titolare e almeno un centrocampista, ma potrebbero esserci altri ulteriori colpi. In più, la società partenopea dovrà muoversi tanto anche nel mercato in uscita, visti i tanti calciatori ancora in cerca di una nuova squadra. Fra questi, sicuramente il caso più eclatante è quello di Victor Osimhen, ancora in attesa di trovare una squadra disposta ad avvicinarsi a pagare la sua clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Oltre a lui, ci sono però altre situazioni ancora da monitorare, come quelle di Gaetano, Folorunsho, Cheddira e Ngonge.