Russia blitz delle forze speciali nel carcere della rivolta | liberati gli ostaggi Ucciso almeno un agente

(Di venerdì 23 agosto 2024) È scoppiata unadi detenuti in una colonia penaleregione di Volgograd, nel sud. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass, secondo cui i prigionieri avrebbero preso ino alcuni dipendenti del penitenziario di massima sicurezza.una guardia carceraria sarebbe inoltre rimasta uccisa. «Durante una riunionecommissione disciplinarecolonia (dove vengono presi in considerazione anche i casi di trasgressori persistenti), diversi prigionieri hanno sequestrato i dipendenti», fa sapere in una nota il Servizio penitenziario federale russo, specificando che la sommossa ha avuto luogo nella colonia penale 19 nella città di Surovikino. Ci sarebbero anche dei feriti.