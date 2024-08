Roma | tre arresti per furto in 12 ore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) La Polizia di Stato arresta tre persone in due distinti interventi a. Nell’arco di 12 ore, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone per. Il primo intervento è avvenuto in via Tarcento, dove gli agenti delle Volanti della Questura disono intervenuti a seguito di una segnalazione diall’interno di un box privato. Sul posto, il proprietario del garage ha indicato ai poliziotti i due responsabili: un uomo e una donna. I due, dopo aver rubato un grosso televisore e vari attrezzi da lavoro, sono stati bloccati dagli agenti in via Giovanni Battista Valente, grazie alle precise indicazioni fornite dal testimone. I ladri sono stati identificati come un 35enne di origine libica e una 44enne italiana e sono stati arrestati con l’accusa diin concorso.