Rider lenti e poco produttivi lo dice l’algoritmo La Cgil denuncia | lavoratori richiamati e multati

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 -Just Eate sanzionati perché “”. A ritenerli tali, però, è un algoritmo. Così protesta la FiltFirenze, che ritiene “inaccettabili le contestazioni”, che non tengono conto delle “reali condizioni di lavoro, e delle diverse caratteristiche fisiche” dei. “Gli algoritmi utilizzati per calcolare le percorrenze e i tempi di consegna - spiega Stefano Gorelli, della Filt Cigl - ipotizzano infatti percorsi presumibilmente più rapidi, senza considerare la topografia della città e senza valutare quali siano i percorsi più sicuri in base al traffico, alle caratteristiche delle strade e tutte le variabili che possano sussistere. In molti casi i tempi calcolati da Scoober, che è l’applicazione usata da Just Eat per gestire l’organizzazione del lavoro, non risultano compatibili con gli itinerari consigliati.