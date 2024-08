Pamela Mastropietro | la mamma scrive all' assassino Voglio incontrarti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - "guardarti negli occhi e chiederti la verità.provare a cercare di capire perché e come sei arrivato a compiere un atto cosi' terribile! Se fosse successo a tua figlia cosa avresti fatto?". È uno stralcio della lettera che Alessandra Verni,di, ha indirizzato al suonel giorno del 25esmo compleanno della figlia. La donna si rivolge a Innocent Oseghale, che sta scontando la pena dell'ergastolo: "Ti scrivo con il cuore trafitto ma pieno di speranza. La perdita di mia figlia, causata da te/voi, ha lasciato una ferita enorme e incolmabile nella mia vita. Le parole non possono dere il dolore e l'angoscia che provo ripensando a quello che ha subitoda parte vostra". Un messaggio che è anche una proposta: "Sento che è arrivato il momento di affrontare questo dolore in modo costruttivo.