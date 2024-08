Omicidio Sharon Verzeni i dubbi sull’ultima frase prima di morire | conosceva il killer?

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

Continuano le indagini sulla morte di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. Ancora non sono stati individuati né ilné l'arma del delitto né un possibile movente. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno interrogato diverse persone legate alla vittima, dai familiari al compagno Sergio Ruocco alle colleghe: sono state tutte sentite come "persone informate sui fatti" e non ci sono indagati. Ieri c'è stato anche un sopralluogo nella casa che la donna condivideva con il fidanzato e che ora è sotto sequestro: è durato meno di quindici minuti, con i carabinieri che "sapevano già cosa prendere", come ha spiegato lo stesso Ruocco, che li ha accompagnati quale "proprietario di casa".