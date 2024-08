Napoli rilancia per Lukaku | offerta migliorata al Chelsea

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilintensifica la trattativa per Romelu: proposta di 30 milioni più bonus o percentuale sulla rivendita alIlfa sul serio per Romelu. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il club partenopeo ha alzato la posta per l’attaccante belga del. Di Marzio riporta sul suo sito i dettagli dell’: “Ilcontinua a trattare per l’acquisto di Romelu. Il club azzurro ha fatto una nuovaalper il cartellino dell’attaccante belga: operazione a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più bonus o una percentuale sulla futura rivendita.” La nuova proposta delsegna un cambio di strategia rispetto alle scorse settimane.