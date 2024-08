Loredana Lecciso il no alla Rai e il ritorno in tv a sorpresa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per molto tempoè stata una prezzemolina in tv, prima a Buona Domenica, poi a Striscia la Notizia, nei salotti Rai, negli show di Albano efine in tutti i programmi di Barbara d’Urso. Negli ultimi anni però la compagna di Albano Carrisi è sparita dtelevisione, ma adesso ha intenzione di fare un comeback a, magari insiemefiglia Jasmine, che ama il mondo della tv ed ha anche partecipato ad una versione straniera di Bndo con le Stelle. “Per anni ho rifiutato parecchi inviti come ospite, non ne avevo più voglia. – si legge su Oggi – Ho deciso di impegnarmi solo in quello in cui credevo: la radio mi ha dato grandi soddisfazioni, il programma Le donne lo sanno, con Rita DChiesa e Monica Setta, mi ha insegnato tanto.