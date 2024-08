L’ex Casa del Fascio rivive Obiettivo riqualificazione Primo step da 100mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) La exdeldi Fontanella ha una lunga storia da raccontare. L’immobile si trova in via Oreste Montanelli e da tanto tempo si parla di una sua ristrutturazione con nuova destinazione d’uso. Nella manovra ‘Empoli 100 giorni’ presentata dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi nella seduta consiliare del 29 luglio scorso, sono stati stanziati fondi per centomilacon i quali si provvederà all’affidamento di servizi necessari, alla redazione di un progetto da mettere a gara per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Gli incarichi riguarderanno indagini sullo stato di conservazione delle strutture, progettazione delle opere necessarie dal punto di vista strutturale, architettonico e impiantistico.