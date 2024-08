La Notte della Taranta di Shablo tra urban pop e pizzica | intervista

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 23 agosto 2024) La temperatura è alta a Melpignano, e non solo per le condizioni climatiche. Mentre gli operai si muovono rapidamente nel retropalco per gli ultimi allestimenti, a Palazzo Baronale si svolge la conferenza stampa per la presentazione ufficiale27esima edizione de La. Quest’anno il Concertone più atteso dell’estate salentina (e non solo) è anche in diretta tv, su Rai3 e in simulcast su Rai Radio 2 dalle 21.20 con la conduzione di Ema Stokholma. Maestro concertatore 2024 èaffiancato alla direzione dell’Orchestra Popolare da Riccardo Zangirolami. “Per me è un grandissimo piacere e un onore essere qui, anzi sono molto ansioso per il Concertone nonostante siano ormai diversi mesi che stiamo lavorando a stretto contatto con i musicisti”. Così l’artista in conferenza stampa.