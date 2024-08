Il Volo registra concerto Natale in estate | polemica su cachet e cappotti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilesibirà in due concerti speciali nella suggestiva Valle dei Templi di Agrigento il 31 agosto e il 1° settembre 2024. L'evento ha già suscitato diverse critiche e polemiche, soprattutto per la chiusura temporanea del parco archeologico al pubblico durante le due giornate, per permettere la realizzazione dellezioni che saranno poi trasmesse in televisione durante le festività natalizie. La decisione di chiudere il parco archeologico durante un periodo di alta stagione turistica ha sollevato proteste, in particolare da parte di Assoviaggi Confesercenti. L'associazione ha evidenziato come la chiusura, comunicata con poco preavviso, possa danneggiare i turisti che avevano programmato la visita ai templi e agli altri reperti storici della Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più importanti d'Italia.