Il Green Deal Europeo e le preoccupazioni del ministro Lollobrigida per il settore agroalimentare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ill, presentato come una strategia ambiziosa per rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, continua a suscitare dibattiti e reazioni contrastanti. Recentemente, ildell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare italiano, Francesco, ha espresso fortiriguardo all'impatto potenziale di queste politiche sul. In un'intervista, ilha dichiarato che, sebbene gli obiettivi delsiano encomiabili, l'attuazione delle misure proposte potrebbe seriamente compromettere alcuni comparti fondamentali dell'. "Ilprevede obiettivi ambiziosi, ma così com'è stato concepito rischia di danneggiare seriamente alcuni comparti fondamentali dell'", ha affermato.