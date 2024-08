Golden Gala 2024 tutti gli Azzurri in gara | Battocletti Jacobs e Tamberi per sognare ancora

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma – Di nuovo a Roma e allo Stadio Olimpico. Ci saranno anche gliinalla tredicesima tappa della Wanda Diamond League delPietro Mennea. Dopo i trionfi degli Europei e le Olimpiadi delle emozioni a Parigi, ecco di nuovo gli atleti italiani in pista e in pedana. L’evento è fissato per il 30 agosto e l’attesa è grande. Tutte le gare degli– Fonte Fidal (fidal.it) È pronta a splendereNadia(Fiamme Azzurre), doppio oro agli Europei nello stesso stadio, ma soprattutto medaglia d’argento ai Giochi nei 10.000 metri: stavolta si cimenterà sulla distanza dei 1500, al cospetto di sua maestà Faith Kipyegon (Kenya), tre volte oro olimpico della specialità. Inanche la neo-primatista italiana Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) e l’altra azzurra Ludovica Cavalli (Aeronautica).