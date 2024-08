Frosinone Consigliere Fdi schiaffeggia un ragazzo dopo una festa in piazza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildi Fratelli d’Italia Federico Altobelli ha dato uno schiaffo a uno studente di 23 anniunaina Sora, comune in provincia di. La scena è stata ripresa da un video che ha cominciato a circolare sui social, fino a diventare virale. Vittima dell’ira delè Filippo Mosticone, rappresentante degli studenti all’Università la Sapienza di Roma ed esponente di Azione Universitaria. I giovani erano inunaorganizzata dalla loro associazione, Sorani Fuorisede. L’evento era finito, si era fatto tardi, e loro stavano pulendo e sistemando. I rumori e il vociare però, hanno infastidito Altobelli, che abita proprio nei pressi della. Che è così sceso per lamentarsi degli schiamazzi. Una discussione che poi è degenerata fino allo schiaffo dato a Mosticone, che ha replicato solo con un ‘Ma come ti permetti’.