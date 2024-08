Borja Valero | Inter squadra da battere! Conte? Fa la differenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024), ex giocatore in Serie A die Fiorentina, ha parlato dei nerazzurri. A detta sua sono lada. Poi cita il suo ex tecnico. DA– In collegamento su Radio Sportiva,ha parlato della lotta al vertice del campionato: «Sicuramente il fatto che ha tenuto praticamente la stessa rosa è molto positiva perché i giocatori hanno tutti i meccanismi del mister dentro. Lo scorso anno hanno giocato un grandissimo calcio e l’rimane lada. Il Milan ha fatto un buon mercato, anche se bisogna capire come i giocatori si adatteranno. Anche la Juventus con Thiago Motta può fare lae poi mister, tutti sappiamo cosa può dare alle squadre e può cambiare la mentalità del Napoli dello scorso anno».