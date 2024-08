Atletica Elisa Molinarolo vittima di body shaming | Se c’è una possibilità di denunciare lo farò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Certo che se avessi un fisico da atleta avresti potuto fare molto meglio Con quel sedere sei impresentabile” è uno dei commenti ricevuti da, finalista nel salto con l’asta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e anchedisul proprio profilo Instagram. “Se c’è unadi, loe spiegherò a tutte come fare, in modo che ai leoni da tastiera passi la voglia di aggredire verbalmente. Ho visto tante compagne con disturbi alimentari scatenati o aggravati dalle critiche altrui. Ho iniziato il mio percorso sportivo nella ginnastica: potrei scoperchiare un vaso di Pandora”, rivela in un’intervista al Corriere della Sera l’azzurra. Un fenomeno di certo non nuovo, che la 30enne veneta aveva subito anche in passato: “Nel 2021 sono stata convocata alle Olimpiadi di Tokyo, ma senza entrare in finale.