Anche per l' anno scolastico 2024 2025 la Regione Toscana ripropone il Bando Pacchetto Scuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agostoper l'lail”, con la finalità di garantire pari opportunità di accesso allo studio agli studenti e alle studentesse che facciano parte di famiglie in condizioni economiche più difficili. L'obiettivo è quello di coadiuvare le famiglie nelle spese necessarie per la frequenza scolastica e nell'acquisto di libri, altro materiale didattico e servizi scolastici. Il requisito per accedere al “, oltre ad essere residenti nel Comune di Cavriglia, è quello di essere iscritti ad unasecondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti Locali), inclusi gli iscritti ai percorsi IeFP e di provenire da nucleo familiare con Isee non superiore a 15.748,78 euro.