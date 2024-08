Viareggio neonato di 2 mesi trovato morto in culla | alla nascita era positivo alla cocaina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 agosto 2024) È stato, nella sua. Ildi duenon respirava più. La tragica scoperta nella notte di mercoledì 21 agosto, intorno alle 4, del personale della casa famigliaquale era stato affidato per i problemi di tossicodipendenza della madre. Quindi l’rme, la corsa del personale del 118, della Croce verde e dei carabinieri. Ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare, inutili le manovre di rianimazione. Il bimboera risultato: la madre aveva problemi di tossicodipendenza. Per questo era stato assegnato a una casa famiglia della città dove comunque i genitori potevano andare a fargli visita per passare un po’ di tempo insieme sempre sotto la sorveglianza del personale della struttura. La morte improvvisa potrebbe essere da ricondurresindrome della morte in