Un mercoledì da leoni | la storia di tre amicissimi in California

(Di giovedì 22 agosto 2024) UN MERCOLEDI' daSky Drama ore 22.40 Con Jan Michael Vincent, William katt e Gary Busey. Regia di John Milius. Produzione USA 1978. Durata: 2 ore TRAMA Tre ragazzi dellasonoe felicissimi tutte le volte che possono cavalcare le onde facendo acrobazie di surf. Poi la vita li divide (uno parte per la guerra, un altro mette su famiglia). La splendida giovinezza sembra perduta, ma la ritroveranno per qualche minuto in un magicoquando sulla loro spiaggia si abbattono le più grandi ondate mai viste. PERCHE' VEDERLO perchè John Milius ci dà il suo capolavoro, con una fiera esaltazione dell'amicizia virile e una dolente constatazione delle primavere destinate a svanire.