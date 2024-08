Un calciatore di nome Bergoglio Io pronipote di papa Francesco In campo mi chiedono la benedizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Città di Castello (Perugia), 22 agosto 2024 – “I miei compagni di squadra spesso miunaprima di ogni partita. Capita anche quando si infortunano Sono in Italia da poco più di un anno e ormai ci sono abituato. Sorridiamo insieme ogni volta. Essere unè un onore, per me non è affatto un peso portare questo cog". Felipe, vent’anni,di, ha ancora l’accento argentino, come l’illustre parente. Anche se in poco tempo ha imparato l’italiano, e bene. È un ragazzo sveglio, e la passione del calcio l’ha sempre avuta. Da poche settimane si trova in Umbria dove lo Sporting Club Trestina, società del comune di Città di Castello che milita in serie D da oltre dieci anni, l’ha ingaggiato.