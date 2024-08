Turni da 512 ore mensili invece delle 169 previste dal contratto Imprenditore accusato di caporalato in azienda agricola del Lodigiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lodi, 22 agosto 2024 – “Contate 512 ore di lavoro169dal”, scatta una misura cautelare personale per il titolare. Nel mirino del comando provinciale della guardia di finanza di Lodi è finito, con l’accusa di, unagricolo del. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi, con la collaborazione di ispettori dell’Inps, hanno fatto scattare il divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per la durata di un anno. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’operazione Agros, volta a combattere un fenomeno che, oltre a penalizzare i lavoratori e l’equità sociale, costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico e distorce la concorrenza.