Tragedia in culla neonato di due mesi muore nel sonno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Viareggio, 22 agosto 2024 – Unaa cui, adesso, toccherà ai medici provare a dare una spiegazione. Undi due, ospite di una casa famiglia di Viareggio, è morto nella notte scorsa, tra martedì 20 e mercoledì 21 agosto. A darne notizia sono stati gli stessi operatori della struttura: sono stati loro ad accorgersi di quanto accaduto e a dare l’allarme. Inutile il tentativo disperato di rianimare il piccolo: per lui non c'era già più nulla da fare. L’ipotesi principale è che possa trattarsi di un caso di un caso di Sids (dall'inglese Sudden Infant Death Syndrome), la cosiddetta morte in. Si tratta del decesso improvviso di un bambino al di sotto dell'anno di età. È più frequente tra uno e cinquee rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita. In questo caso, però, la procura vuole vederci chiaro.