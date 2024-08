Traffico Roma del 22-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazionenel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni modifiche alla viabilità fino a cessate esigenze per lavori in via Ettore Fieramosca attivo univeto di transito in direzione di Casalbertone per i veicoli provenienti da via Prenestina a partire dall’ incrocio con via Gentile da leonessa modifiche anche per il transito nel sottovia ferroviario che da via di Casal Bertone conduce a via Prenestina prestare attenzione alla segnaletica uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini a Fino al prossimo 6 ottobre modifiche alla circolazione dei treni della fl4Albano Laziale ed fl6Cassino a partire da oggi è Fino al prossimo 7 modifiche ...