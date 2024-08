Torna di nuovo il caldo opprimente | fino a 38 gradi e afa Dove andrà peggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 - Niente da fare, l’estate che a inizio settimana si era presa una breve pausa, tornerà alla massima potenza, con ilin forte aumento e picchia 38in diverse zone dell’Italia. Dopo una breve pausa dalche ha dominato gran parte dei mesi di luglio e agosto, - spiega il meteorologo Stefano Rossi su iLMeteo.it - il quadro meteo-climatico sta per cambiare ancora una volta. Già a partire da oggi, infatti, le temperature riprenderanno a salire in maniera significativa. Le previsioni meteo indicano che si raggiungeranno (ancora una volta) valori ben superiori alla media climatologica del periodo, con punte di 36/37in Campania, Toscana e in Sicilia. L'anticiclone africano, figura chiave di questa ennesima estate rovente, tornerà tuttavia a dominare la scena un po' su tutte le regioni.