Storia finita per un trasloco tra Campello e Morata | Alice sbotta

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sull'ultimo numero del magazine Chi sono stati pubblicati alcuni stralci di un'intervista rilasciata da Alvaroalla trasmissione spagnola O' Corazòn. In tale occasione, il calciatore ha parlato della fine dellad'amore con, rivelando anche alcuni retroscena in merito alle cause che li hanno portati a separarsi. Sulla pagina Instagram del settimanale di Alfonso Signorini, allora, sono state riprese alcune frasi pronunciate dache, tuttavia, hanno scatenato una vera e propria bufera in men che non si dica., infatti, in queste ore, è intervenuta al di sotto del post in questione smentendo categoricamente le dichiarazioni riportate dal magazine, in un modo anche piuttosto sarcastico e infastidito. Le sue parole, ovviamente, hanno scatenato una valanga di commenti discordanti.